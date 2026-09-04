قرقاش: نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدا أنها ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نفخر بما حققته الإمارات من ريادة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وهي ثمرة رؤية مبكرة وعمل متواصل بدأ قبل عقدين. واليوم نرى ثمار هذه المسيرة في تصدر دولتنا عالمياً في المهارات الرقمية وتبنّي الذكاء الاصطناعي".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "قصة نجاح ملهمة من قصص نجاح إماراتية عديدة يجمع بينها وضوح الرؤية والعمل المخلص باتجاه تحقيقها".