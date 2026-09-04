مكتوم بن محمد: نتعلم من مدرسة محمد بن راشد أن المركز الأول ثقافة عمل وطموح وإنجاز

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن كثيرين يرون في المركز الأول بحثًا عن مجد أو صدارة، ولكننا نتعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن المركز الأول ليس سعياً إلى لقب، ولا فوزاً بمكانة، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "كثيرون يرون في المركز الأول بحثًا عن مجد أو صدارة، ولكننا نتعلم من مدرسة محمد بن راشد أن المركز الأول ليس سعياً إلى لقب، ولا فوزاً بمكانة، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز".

وأضاف مكتوم بن محمد بن راشد: "تعلمت من سموّه أهمية صنع ثقافة مؤسسية تحفّز الكفاءات، وترسّخ نموذج التفوق كأسلوب حياة. وعلّمنا محمد بن راشد أن المركز الأول هو منهج المجتهدين، الذين يجعلون كل إنجاز بداية لطموح أكبر. وما زلنا نصنع الريادة من مدرسة محمد بن راشد".