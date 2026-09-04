علي النعيمي يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص لرصد ومكافحة معاداة السامية

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، سعادة السفير حاخام يهودا كابلون، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لرصد ومكافحة معاداة السامية.

حضر اللقاء، سعادة أحمد مير هاشم خوري، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

كما بحث الجانبان أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات والأديان، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف وخطاب الكراهية ومعاداة السامية وجميع أشكال التعصب والتمييز، ونشر ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، بما يسهم في تعزيز التفاهم وبناء جسور التواصل بين الشعوب والمجتمعات.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، أن دولة الإمارات تتبنى نهجًا راسخًا يقوم على التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية واحترام التنوع، وتؤمن بأهمية الحوار والتواصل في تعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل المشترك لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، وترسيخ قيم السلام والاحترام المتبادل.

وأكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية والتعليمية والدينية في دعم هذه الجهود، وتعزيز الوعي بأهمية الحوار وقبول الآخر، لا سيما لدى الأجيال الشابة، بما يسهم في تحصين المجتمعات من خطاب الكراهية والتطرف والتعصب، وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم بين الشعوب.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام يعود بالنفع على شعوب المنطقة.