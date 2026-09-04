الإمارات ومصر تبحثان التعاون في قضايا الأسرة

التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية المنعقد في القاهرة، بحضور الدكتور سبع سالم الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي والوفد المرافق له. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي في مجال الإفتاء.

وتناول اللقاء بصورة خاصة قضايا الأسرة وما تشهده من تحولات اجتماعية وتقنية متسارعة، وأهمية تطوير المعالجات الإفتائية التي تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع ومراعاة المآلات، وتسهم في دعم استقرار الأسرة وتماسكها وصون قيمها.

وناقش الجانبان آفاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمحتوى الإفتائي.

من جهة أخرى، التقى معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف المصري، على هامش اجتماعات المؤتمر.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بموضوع المؤتمر.