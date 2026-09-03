حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهرياً

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة، ليصل إلى 20 ألف درهم شهرياً وبتكلفة سنوية تزيد على مليار و187 مليون درهم، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الحالي.

ويشمل اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة رفع مستوى العيش الكريم للأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 6652 أسرة، بتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً و130 ألفاً و164 درهماً.

وبحسب الاعتماد تم رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من حكومة الشارقة إلى الحد الأدنى ليشمل القرار 2251 متقاعداً بتكلفة سنوية قدرها 113 مليوناً و56 ألفاً و572 درهماً.

وتضمن الاعتماد رفع مستوى العيش الكريم للمتقاعدين من خارج حكومة الشارقة "المنح التكميلية" إلى الحد الأدنى، ليستفيد من القرار 5300 مواطن بتكلفة سنوية قدرها 159 مليوناً.

كما شمل اعتماد رفع مستوى العيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة، ليستفيد من القرار 17776 موظفاً بتكلفة سنوية تزيد عن 720 مليوناً.

كما وجه سموه بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة 50%، على أن يتم تحصيل النسبة المتبقية لصالح جمعيات الصيادين، وذلك بهدف المحافظة على المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها لمستحقيها من الصيادين ومستخدميها، إلى جانب تمكين جمعيات الصيادين من القيام بدورها في إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" لقد عملنا بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز واعتماد رفع الحد الأدنى للعيش الكريم للحاصلين على المساعدات الاجتماعية، والمتقاعدين من حكومة الشارقة، والمواطنين المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة، وموظفي حكومة الشارقة، واعتمدنا هذه الزيادات فور إعدادها مباشرة، ولن يوجد موظف إلا وسيرتفع راتبه بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية، فنحن أعطينا الأولوية للمحتاجين وهم الفئات التي تم اعتمادها.

وأضاف سموه : جاري الآن عمل دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى وستتم مراجعتها الأسبوع المقبل، وستزيد مخصصات جميع الرواتب.

وقال سموه: نتمنى من كل مواطن بعد هذه التغييرات أن يرتب أموره، ولا يقدم على الاقتراض غير المفيد، فإذا اتجه الشخص إلى التوفير والاقتصاد ستتغير أمور كثيرة في حياته إلى الأفضل، ونحن نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا أن يربوا أبناءهم التربية الحسنة.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة، حديثه مشدداً على أن التربية الحسنة مقرونة بالحكمة واللين والحفاظ على الكرامة.