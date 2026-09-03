مجموعة تدوير تعزّز دور الشباب في بناء مجتمع أكثر استدامة عبر برنامج «توعية»

اختتمت مجموعة تدوير نسخة عام 2026 من برنامج «توعية» لسفراء التوعية، الذي أهّل 25 شاباً وشابة لنشر ثقافة الاستدامة وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد، من خلال الجمع بين المعارف البيئية ومهارات التواصل والتطبيق الميداني.

ويعكس البرنامج التزام المجموعة بتمكين الشباب من أداء دور فاعل في تعزيز مشاركة المجتمع في الاقتصاد الدائري، عبر تنمية قدراتهم على توضيح أهمية الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتحويل هذه المفاهيم إلى ممارسات يومية ترتبط باحتياجات مختلف فئات المجتمع.

وقال عبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير: «بناء الاقتصاد الدائري يبدأ بالاستثمار في الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا. ومن خلال برنامج ’توعية‘، نمنح الشباب المعرفة والمهارات والخبرة الميدانية ليكونوا سفراء للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم. وهدفنا أن يتجاوز أثر البرنامج اكتساب المعرفة إلى مساعدة الآخرين على اتخاذ قرارات يومية تحدّ من الهدر وتحافظ على قيمة الموارد».

وامتد البرنامج على مدار ثمانية أيام، جمع خلالها بين التثقيف البيئي وتنمية مهارات التحدث أمام الجمهور والعمل الجماعي وحل المشكلات. وأعدّ المشاركون محتوى توعوياً وصمّموا أنشطة نفّذوها ميدانياً، بما أتاح لهم تطبيق ما تعلّموه واكتساب خبرة مباشرة في التواصل مع الجمهور.

وركّزت الأنشطة الميدانية على الزراعة المستدامة والتخلص المسؤول من النفايات كبيرة الحجم وتبنّي عادات يومية أكثر استدامة. وشملت مواقع التنفيذ مزارع النهضة ومدينة الشيخ شخبوط الطبية والفرسان مول ومنطقة مصفح ومكتبة أبوظبي للأطفال، حيث تفاعل المشاركون مع العمال والطلبة والسكان والأطفال، وقدّموا رسائل توعوية تراعي اهتمامات كل فئة واحتياجاتها.

ويشكّل البرنامج جزءاً من جهود مجموعة تدوير لترسيخ المسؤولية المشتركة عن الموارد وتحويل الوعي البيئي إلى سلوك مستدام. وتساند هذه الجهود طموح المجموعة إلى تحويل مسار 80% من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.

نبذة عن مجموعة تدوير

تعد مجموعة تدوير، التابعة لشركة «لِعماد القابضة» ومقرها أبوظبي، جهة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في إدارة النفايات ووضع معايير جديدة للاقتصاد الدائري. وتنطلق رؤية المجموعة الاستراتيجية من إحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة النفايات، من خلال تعظيم الاستفادة منها باعتبارها مورداً ذا قيمة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.

وبصفتها الجهة المسؤولة عن إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، تلتزم مجموعة تدوير بتبني أحدث التقنيات وبناء شراكات استراتيجية تدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة. وتعمل المجموعة على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031.

وفي عام 2025، أطلقت مجموعة تدوير شركة «تجميع»، وهي منصة عالمية المستوى لجمع النفايات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في بناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة في الإمارة.

وبالإضافة إلى دورها المحوري في خدمة إمارة أبوظبي، تعمل مجموعة تدوير على توسيع نطاق أثرها خارج الإمارة من خلال تطوير حلول متقدمة ومستدامة لإدارة النفايات، وتعزيز الشراكات التي تدعم التحول نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة واستدامة.