محمد الشرقي يستقبل وزير دولة لشؤون الشباب ويطّلع على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة توفير أفضل المُمكّنات والفرص التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب والوفد المرافق.

وأشار سموّه، إلى الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الشّباب، وتأهيلهم عبر البرامج والمبادرات الهادفة ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين فاعلين في خدمة الوطن وبناء مسيرة نهضته وتطوّره.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"، الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، بهدف إعداد جيل من الشباب يمتلك أدوات ومهارات الجاهزية للمستقبل، ويدعم تحقيق رؤية الدولة في مختلف المجالات.

وجرى استعراض أهداف البرنامج، والفئات المستهدفة، ومراحل تنفيذه، بالإضافة إلى مُخرجاته وأبرز ما تمّ إنجازه خلال مراحله.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود المؤسسة الاتحادية للشباب في الارتقاء بقطاع الشباب في الدولة، مشيدًا بأهمية برنامج الجاهزية الوطنية ودوره في خلق أجيال تسهم في تطوير قدرات الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

من جانبه أكّد معالي الدكتور سلطان النيادي دور إمارة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في تعزيز المبادرات النوعية التي تدعم قطاع الشباب، وتحفظ تكامل الجهود بين الجهات المعنيّة في هذا المجال.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.