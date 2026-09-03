مياه وكهرباء الإمارات": 70% من كوادرنا النسائية مواطنات

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات أن مواطنات الدولة يشكلن 70% من إجمالي كوادرها النسائية، ويؤدين أدوارا رئيسية في دعم وتسريع انتقال قطاع الطاقة، وتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة والحياد المناخي في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الشركة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، سلطت خلالها الضوء على إسهامات الكفاءات الإماراتية النسائية في مجالات دمج الطاقة المتجددة وإنتاج المياه منخفضة الكربون وتعزيز مرونة الشبكة وضمان أمن الطاقة.

وتتولى المواطنات في الشركة مهام متنوعة تشمل الأصول والعمليات والاستراتيجية والتخطيط والإدارة الرقمية والمالية والشؤون القانونية والحوكمة والمخاطر والامتثال والخدمات المؤسسية، ويسهمن بصورة مباشرة في تخطيط وشراء وإدارة إمدادات المياه والكهرباء.

وأكدت الشركة مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات النسائية الوطنية عبر برامج القيادة والتدريب الفني والإرشاد المهني وإتاحة المشاركة في المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب التدريب في تشغيل الأنظمة وتحلية المياه بالتناضح العكسي ودمج الطاقة المتجددة وتحسين أداء الشبكة.

وتسهم المرأة الإماراتية في الشركة، من غرفة التحكم إلى مواقع المشاريع والمناصب القيادية، في دعم مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأكدت موظفات في الشركة أن مشاركة المرأة الإماراتية في المشاريع الحيوية والتقنيات الرقمية المتقدمة تعزز دورها في بناء منظومة مياه وطاقة أكثر مرونة واستدامة، ودعم مستقبل الأجيال القادمة