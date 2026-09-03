الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 17:12 والمد الثاني 07:20 والجزرالأول عند الساعة 10:10 والجزر الثاني عند الساعة 01:00

وبحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:25 والمد الثاني 04:18

الجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:11

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 31 85 25

دبي 42 33 75 20

الشارقة 43 30 80 30

عجمان 41 33 75 35

أم القيوين 42 27 80 30

رأس الخيمة 40 29 80 35

الفجيرة 35 30 85 50

العـين 44 29 80 20

ليوا 44 28 90 20

الرويس 41 29 90 30

السلع 39 34 85 45

دلـمـا 38 34 90 50

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 85 55

أبو موسى 37 32 85 55