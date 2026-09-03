معالي لانا نسيبة تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تسلّمت معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، نسخة من أوراق اعتماد سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّت معاليها للسفيرة الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، مؤكدةً حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع المملكة المتحدة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، أشادت سعادة جيرالدين ماكافري، بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معربةً عن تطلعها إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.