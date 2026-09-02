«دبي ديرما» ينطلق 8 سبتمبر لبحث مستقبل طب الجلد والتجميل

تستعد دبي لاستضافة الدورة الخامسة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما 2026)، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الأمراض الجلدية والتجميل.

وتحل إيطاليا ضيف شرف الدورة، في خطوة تعزز البعد الدولي للحدث، وتسلط الضوء على الخبرات والإسهامات الإيطالية في مجالات الأمراض الجلدية والطب التجميلي والعناية بالبشرة وتقنيات الليزر، إلى جانب إتاحة فرص لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون والشراكات بين المؤسسات والشركات والمتخصصين في المنطقة والعالم.

وقال السفير البروفيسور عبد السلام المدني، رئيس «دبي ديرما»، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي:

إن الحدث أصبح امتداداً لرؤية دبي في بناء منصات عالمية تجمع المعرفة والخبرات والابتكار تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن الاحتفال بالدورة الخامسة والعشرين يعكس مسيرة رسخت مكانة «دبي ديرما» وثقة القطاع به، ومكنته من التطور ومواكبة احتياجاته وتوسيع أثره عالمياً.

وأضاف أن الدورة الحالية تواصل التركيز على مستقبل الأمراض الجلدية والتجميل، وتوفير فرص لتحويل الأفكار والشراكات والابتكارات إلى تقدم ملموس يخدم القطاع والمجتمعات التي يخدمها.

ويشهد «دبي ديرما 2026» مشاركة أكثر من 400 شركة عارضة تمثل ما يزيد على 1800 علامة تجارية من 115 دولة، فيما يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر متخصص، وتسجل كوريا الجنوبية أكبر مشاركة بين الدول.

ويقدم المؤتمر برنامجاً علمياً بمشاركة أكثر من 340 متحدثاً، وبحضور 17 جمعية علمية عالمية، ويتناول أحدث التطورات في الأمراض الجلدية والبحوث الطبية والأدوية والعلاجات الجديدة.

والأمراض الجلدية لدى الأطفال، وطب الجلد الجراحي والتجميلي، وتقنيات الليزر، إلى جانب عروض الحالات السريرية والتطبيقات العملية.

وقال الدكتور إبراهيم كلداري، رئيس مؤتمر «دبي ديرما»، أستاذ الأمراض الجلدية: إن البرنامج العلمي يواكب التطور المتسارع في الممارسات السريرية والبحوث الطبية.

ويجمع بين الأدلة العلمية والخبرات السريرية والتطورات العلاجية، مع تركيز على التحديات التي يواجهها أطباء الجلد في ممارساتهم اليومية، بهدف توفير معارف ورؤى عملية تسهم في الارتقاء بجودة الرعاية.

موضوعات جديدة

ويتضمن البرنامج جلسات متخصصة حول طب الجلد النفسي والعلاقة بين صحة الجلد والصحة النفسية، والأمراض الجلدية لدى ذوي البشرة الملونة، إلى جانب مناقشات تفاعلية وعروض لحالات سريرية يقدمها أطباء مقيمون ومتخصصون في بداية مسيرتهم المهنية، بما يعزز مشاركة الأجيال الجديدة في الحوار العلمي.

وقال الدكتور حسن كلداري، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أستاذ مشارك في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة:

إن البرنامج يتجاوز الأطر التقليدية من خلال التركيز على الممارسات السريرية والحالات الواقعية وتبادل الخبرات بين مختلف أجيال أطباء الجلد، مع اهتمام خاص بمشاركة الأطباء المقيمين والباحثين.

وأضاف أن «دبي ديرما» يوفر، في ظل تطلع دبي إلى الترشح لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، منصة مهمة لإبراز قوة مجتمع طب الأمراض الجلدية وتنوعه وحضوره العالمي، وتعزيز التواصل بين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد الحدث مسابقات للحالات السريرية والملصقات الرقمية، إلى جانب الاجتماع الثالث للجمعيات الإقليمية، الذي يجمع رؤساء وأمناء عامين لجمعيات وروابط الأمراض الجلدية لبحث تعزيز التعاون ودعم ملف استضافة دبي للكونغرس العالمي السابع والعشرين للأمراض الجلدية.

معرض ومنصة

وبالتزامن مع المؤتمر، يستضيف «دبي ديرما» معرضاً متخصصاً يضم أكثر من 400 شركة و1800 علامة تجارية عالمية، تستعرض أحدث المنتجات والمعدات والتقنيات والحلول في مجالات الأمراض الجلدية والعناية بالبشرة والتجميل والليزر.

ويوفر المعرض منصة للتواصل وبناء الشراكات وفرص الأعمال، إلى جانب برنامج «Match and Meet» ضمن «مركز أعمال ديرما»، الذي يربط الشركات العارضة بصناع القرار من الموزعين والمستوردين ومسؤولي المشتريات في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والتجميلية، لبحث فرص التعاون والأعمال.

تدريب متخصص

ويتضمن البرنامج التعليمي المصاحب دورة ما قبل المؤتمر في الأمراض الجلدية وعلم أمراض الجلد، إلى جانب دورة زمالة الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، بما يوفر للمشاركين فرصاً للتعلم والتدريب العملي على أحدث أساليب التشخيص والعلاج والتقنيات المستخدمة في طب الجلد والتجميل والليزر.