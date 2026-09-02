"غطاريف" يبدأ مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية شباب الإمارات للمستقبل

أعلنت المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار توجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بدء المرحلة الأولى من برنامج الجاهزية الوطنية «غطاريف» بمشاركة 1280 شاباً وشابة من المواطنين حديثي التخرج في الثانوية العامة من مختلف إمارات الدولة، ضمن برنامج يمتد 11 شهراً، ويهدف إلى تنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات والخبرات التي تدعم انتقالهم إلى المراحل الأكاديمية والمهنية المقبلة، وتعزز جاهزيتهم للإسهام في خدمة المجتمع والقطاعات الوطنية ذات الأولوية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رئيس المؤسسة الاتحادية للشباب: "يمثل انطلاق المرحلة الأولى من برنامج الجاهزية الوطنية (غطاريف) خطوة عملية لترجمة توجهات دولة الإمارات في إعداد الشباب الإماراتي للمستقبل عبر مسار يجمع المعرفة بالممارسة، ويمنح المشاركين فرصة مبكرة لاكتشاف قدراتهم والتعرف إلى مجالات جديدة واحتياجات القطاعات الحيوية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن خياراتهم الأكاديمية والمهنية".

وأضاف معاليه : "نريد أن يخرج الشباب من هذه المرحلة بقدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات، والاستفادة من الفرص، وتحمل المسؤولية، وأن تُشكل الخبرات التي يكتسبونها أساساً يواصلون البناء عليه في دراستهم ومسيرتهم المهنية، ويترجمونها إلى دور فاعل في مجتمعهم ووطنهم".

من جانبه، قال سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: "يعتمد تنفيذ "غطاريف" على منظومة متكاملة تجمع بين التأهيل والتدريب والتطبيق الميداني، بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية المتخصصة، بما يضمن ارتباط المحتوى الذي يتلقاه المنتسبون بالمهارات والمعارف التي تتطلبها القطاعات المرتبطة بمسارات البرنامج".

وأضاف النعيمي: "حرصنا على أن تتكامل مكونات البرنامج ضمن تجربة عملية تتدرج بالمنتسبين وفق متطلبات كل مرحلة، وتتيح لهم تطبيق ما يكتسبونه في بيئات متنوعة، بما يعزز جودة المخرجات ويحقق المستهدفات التي صُمم البرنامج من أجلها".

تُنفذ المرحلة الأولى من «غطاريف» التي انطلقت أول أمس ( الاثنين) عبر 7 مواقع تعليمية ضمن منظومة تنفيذية تجمع المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية الشريكة، وتوفر بيئات متكاملة للتأهيل والتدريب والتطبيق العملي وتشمل كليات التقنية العليا في أبوظبي والعين ودبي ورأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى جامعة الشارقة وجامعة خورفكان، بما يتيح للمنتسبين الالتحاق بالبرنامج عبر نطاق جغرافي واسع، ويوفر بنية تعليمية تستوعب متطلبات التنفيذ في مختلف مناطق الدولة.

ويستهدف «غطاريف» المواطنين حديثي التخرج في الثانوية العامة ضمن الفئة العمرية من 17 إلى 19 عاماً، ويأخذ المنتسبين في رحلة متدرجة تبدأ بمرحلة أساسية تركز على بناء المهارات وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، تليها المرحلة التخصصية والتطبيقية، وصولاً إلى التدريب العملي في بيئات مهنية لدى الجهات الشريكة.

ويتوزع المنتسبون على 3 مسارات رئيسية تشمل الدفاع والحماية والذكاء الاصطناعي، والصحة والرعاية، والاستدامة والخدمات الحيوية، وترتبط بمجالات تواكب احتياجات الدولة وتوجهاتها المستقبلية، من بينها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعلوم الصحية، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب إلى جانب اللغات والرياضيات والمعارف الأساسية الداعمة لكل مسار.

ويوفر البرنامج للمنتسبين مكافأة شهرية، وشهادات مهنية معتمدة، وساعات أكاديمية وفق الضوابط المعتمدة، وفرصاً للتدريب العملي، إضافة إلى منح وفرص مهنية ودعم للمشاريع والمسارات المستقبلية وفق معايير البرنامج.

عا / سا