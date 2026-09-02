سفير الإمارات لدى كولومبيا يلتقي وزير العلاقات الخارجية الكولومبي

التقى سعادة محمد عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، معالي عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية جمهورية كولومبيا، في مقر الوزارة، وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وكولومبيا وسبل تعزيزها.

ونقل سعادته إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية كولومبيا بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل معالي إسكوبار سعادة السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.

وناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث استكمال إجراءات المصادقة على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين بما يسهم في توفير إطار قانوني مستقر ومحفز لتعزيز حركة التجارة والاستثمار. كما بحثا سبل تشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية بين البلدين، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أعرب معالي إسكوبار عن تطلعه إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات المقبلة، مؤكداً استعداد الحكومة الكولومبية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمشاريع والاستثمارات الإماراتية.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية والهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة. وقد عبّر معالي إسكوبار عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات، مؤكداً رفضها أي أعمال تهدد أمن الدول وسيادتها وسلامة المدنيين، ومشيداً بدور دولة الإمارات في تعزيز الأمن والسلام الإقليميين.