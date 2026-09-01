مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية تكرّم صُنّاع الأثر في "قيظ الخير"

نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية حفل "تكريم صُنّاع الأثر" لتكريم شركاء ورعاة وفرق عمل برنامج "قيظ الخير" في موسمه العاشر، الذي حظي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وحقق نجاحاً ملحوظاً بمشاركة ما يقارب 2700 مشارك منذ انطلاقه وحتى ختامه، دعماً لمستهدفات "عام الأسرة" وتعزيزاً للروابط الأسرية والتفاعل بين الأجيال وترسيخاً لدور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

واستُهل الحفل بعرض مادة فيلمية سلطت الضوء على رسائل المشاركين وتجاربهم وامتنانهم لما قدمه البرنامج من أنشطة وفعاليات، بما عكس الأثر الإيجابي الذي تركه "قيظ الخير" لدى مختلف فئات المجتمع.

وتم تكريم 11 شريكاً و12 راعياً، إلى جانب تكريم الإعلاميين الصغار المشاركين في البرنامج، وفريق التنظيم والدعم اللوجستي في المؤسسة، تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في إنجاح فعاليات الموسم العاشر.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن ما حققه البرنامج يأتي بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ورعاية ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وحرصهما على دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التلاحم والتكافل في المجتمع.

وأشار سعادته إلى أن نجاح "قيظ الخير" يعكس أهمية التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسة وشركائها ورعاتها وفرق العمل، مؤكداً أن الشراكات الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في تطوير المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاق أثرها واستدامتها.