الطفلة كاتيا التي تكفّل محمد بن راشد بعلاجها تصل إلى دبي وتبدأ رحلتها العلاجية

وصلت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، والتي تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعلاجها، إلى دبي وبدأت رحلتها العلاجية بإجراء التقييمات والفحوصات الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ "دبي الصحية".

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمّع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية": في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية، تم علاج أكثر من 100 طفل مصاب بضمور العضلات الشوكي من خلال فرق متخصصة تعمل ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية التخصصية المتقدمة والتأهيل والمتابعة.

وتقدمت والدة الطفلة كاتيا بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على تكفل سموه بعلاج ابنتها.