لطيفة بنت محمد: جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان امرأة صنعت أثرها بهدوء

أكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أن جدّتها، المغفور لها بإذن الله، الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان، امرأة صنعت أثرها بهدوء، ووضعت الإنسان في قلب عطائها.

وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "جدّتي الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان.. امرأة صنعت أثرها بهدوء، ووضعت الإنسان في قلب عطائها.. عرفتها من أحاديث العائلة امرأةً قريبةً من الناس، حاضرةً في تفاصيل حياتهم، ترى في خدمة المجتمع مسؤوليةً لا تحتاج إلى ضوء، وفي تمكين المرأة والأسرة طريقاً لبناء مجتمع أقوى. قرأت في إحدى الوثائق البريطانية كيف رآها الآخرون، وكيف امتد عطاؤها إلى التعليم والرعاية الصحية ودعم المحتاجين... الأمر الذي يؤكد أن الأثر الحقيقي لا يحتاج دائماً إلى أن يُعلن عن نفسه.. بل يكفي أن يبقى في حياة الناس".