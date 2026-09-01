سعود بن صقر يعيّن أميناً عاماً لـ «تنفيذي رأس الخيمة»

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً رقم «12» لسنة 2026، يقضي بتعيين خالد راشد سعيد زهرو الشحي، أميناً عاماً للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، كما يُلغى كل حكم في أي مرسوم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مسيرة مهنية

ويتمتع خالد الشحي بخبرة مهنية تزيد على 20 عاماً في مجالات الاستراتيجية، والأداء المؤسسي، والاتصال الاستراتيجي، والتسويق، والتحول الرقمي والتكنولوجيا، في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الإمارات.

وقاد وأشرف، خلال مسيرته المهنية، على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ومبادرات حكومية وطنية، وتعزيز الأداء والتأثير المؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار والبيانات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ورفع مستوى الوصول والتفاعل والتأثير.

كما أشرف على عدد من الحملات الوطنية البارزة، من بينها حملة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، والحملة الإعلامية للعلامة الوطنية لدولة الإمارات، إضافة إلى حملات دولية للتعريف بالدولة كوجهة عالمية للأعمال والمواهب.

ويحمل الشحي درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون، إلى جانب درجة الماجستير التنفيذي في البيانات الضخمة وتحليلات الأعمال، ودرجة الماجستير في القانون، تخصص الأعمال الدولية، من جامعة باريس بانتيون أساس.