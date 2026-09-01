40 % خصماً على تأجير السيارات لحاملي «نول ترحال»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة يوروب كار العالمية لتأجير السيارات، عن إطلاق عرض حصري يُتيح لحاملي بطاقات «نول ترحال» الحصول على خصم يصل إلى 40 % على خدمات تأجير السيارات، اعتباراً من اليوم ولمدة عام كامل.

ويمنح العرض المستفيدين خيارات تنقّل أكثر مرونة وقيمة مُضافة، سواء داخل دولة الإمارات أو في مختلف الوجهات العالمية، التي تتوفر فيها خدمات «يوروب كار»، بما يعزّز الاستفادة من شبكة الشركة العالمية وحلولها المتنوعة في مجال التنقّل.

ويأتي إطلاق هذا العرض في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، وتحويلها إلى مزايا وخدمات ملموسة يستفيد منها المتعاملون، بما يلبّي احتياجاتهم المتنوعة ويدعم توجهات دبي نحو بناء منظومة تنقّل متكاملة ومرنة ومستدامة.

وتعكس هذه الشراكة حرص الهيئة على تطوير منظومة متكاملة من المزايا المرتبطة ببطاقة (نول ترحال)، بما يمنح حامليها قيمة إضافية تتجاوز استخدام وسائل النقل العام، ويُتيح لهم خيارات أوسع، تجمع بين المرونة وسهولة الاستخدام والانتشار الواسع والقيمة التنافسية.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات أن هذه الشراكة تمثّل نموذجاً عملياً لتحويل الشراكات الاستراتيجية إلى مزايا مباشرة وملموسة، بما يعزز تجربة حاملي «نول ترحال»، ويوفّر لهم خيارات تنقّل أكثر مرونة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتُتيح بطاقة «نول ترحال» لمستخدميها الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات ومزايا التنقّل في دبي، بما في ذلك دفع تعرفة وسائل النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، مثل مترو دبي وحافلات دبي وترام دبي، إضافة إلى استخدام البطاقة لدفع تعرفة المواقف العامة وأجرة مركبات الأجرة في دبي.

كما توفّر البطاقة لحامليها باقة واسعة من العروض والخصومات الحصرية لدى أكثر من 100 جهة وعلامة تجارية في مختلف القطاعات، تشمل الفنادق والمطاعم ومحلات التجزئة والوجهات الترفيهية والمرافق السياحية ومغامرات الاستكشاف وغيرها من التجارب والخدمات في إمارة دبي.

وتتضمن أبرز مزايا نول ترحال استخدام البطاقة لدفع تعرفة وسائل النقل العام في دبي دون الحاجة إلى الدفع النقدي، والاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الترويجية والخصومات لدى الفنادق والمطاعم، والوجهات الترفيهية، ومحلات التجزئة، وغيرها، وإمكانية ربط البطاقة ببرنامج «نول بلاس» وكسب نقاط إضافية والاستفادة من مزايا البرنامج، والاستفادة من عروض وشراكات توفر حلولاً مرنة للتنقّل، ومن أبرزها عرض «يوروب كار» الحصري، الذي يمنح خصماً يصل إلى 40 % على تأجير السيارات.