الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طناً من المساعدات إلى نيبال





وصلت الطائرة الاغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية النيبال والمحملة بـ 45 طناً من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار.

وتتضمن المساعدات كميات من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإغاثية ومولدات كهربائية والاحتياجات الضرورية للمتضررين، بما يسهم في توفير الدعم العاجل للأسر التي تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً، وذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لاغاثة المحتاجين والمتضررين من ظروف الطبيعية حول العالم ومساندة المتضررين من الكوارث والأزمات، انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية وحرصها على تعزيز التضامن والتعاون بين الدول والشعوب.

وتواصل دولة الإمارات دورها الإنساني في إغاثة المتضررين في جمهورية النيبال وذلك بوصول الطائرة الإغاثية الأولى في أغسطس لتقديم المساعدات العاجلة لهم، في إطار تضامنها الإنساني مع المتضررين ومساندة الجهود الرامية إلى الحد من تداعيات الكارثة، وتأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية، والتخفيف من معاناتها في الظروف الطارئة.