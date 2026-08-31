غضب عربي ضد الهجوم العدواني الإيراني على دولة الإمارات

أدانت كل من دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، الأزهر الشريف، والمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية.

وأكدت هذه الدول المنظمات أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت على وقوفها صفا واحداً إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها والتي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة.