"حكماء المسلمين" يدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الإمارات والأردن





أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدَّة الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات مؤكدًا أنَّ هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين والمقيمين.

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانيَّة التي استهدفَتِ المملكة الأردنية الهاشميَّة بالصواريخ، مؤكِّدًا رفضه القاطع لكل أشكال الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأكد مجلس حكماء المسلمين في بيان اصدره اليوم أنَّ الاعتداء على دول الجوار، يتنافَى مع القيم الإنسانية والأخلاقيَّة والمواثيق والقوانين الدوليَّة، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في مواجهة هذه الاعتداءات الخطيرة، واتخاذ مواقف حازمة لردعِها ومنع تكرارِها.

وأعرب عن تضامنِه الكامل مع دولة الإمارات والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتِهما وأمنهما، وضمان سلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.