الجامعة العربية تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات

أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدا رفضه القاطع لهذه الأعمال التي تمثل انتهاكا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها وخرقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام للجامعة، في بيان أصدره اليوم، عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وشدد فهمي على الرفض الكامل للذرائع التي تسوقها إيران لتبرير اعتداءاتها على الدول العربية وتهديد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا إيران إلى احترام سيادة الدول العربية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتغليب لغة الحوار والمسؤولية، وتجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق التصعيد أو تعريض أمن المنطقة ومصالح شعوبها للخطر.