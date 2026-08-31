رئيس البرلمان العربي يدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية مؤكدا أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها.

وشدد اليماحي، في بيان أصدره اليوم، على أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها كل لا يتجزأ، مؤكدا أن أي اعتداء على دولة عربية يمثل اعتداء على منظومة الأمن القومي العربي بأكملها.

وأعرب عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات والعمل على وقفها ومنع تكرارها، بما يحول دون اتساع دائرة التصعيد ويحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.