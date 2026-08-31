"جمعية الصحفيين" تطلق كتاب "رحلة المرأة الإماراتية"

أطلقت جمعية الصحفيين الإماراتية، كتاب "رحلة المرأة الإماراتية.. بين الرؤية والتحديات والإنجازات والدروس المستفادة"، وذلك احتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الجمعية في مقرها بدبي، بحضور الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم، والشيخة وفا بنت حميد المعلا، وسعادة فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إلى جانب عدد كبير من الإماراتيات الملهمات، والصحفيين والإعلاميين، وممثلي الشركاء الإستراتيجيين والداعمين.

ويأتي الإطلاق في إطار الاحتفاء بمسيرة المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على نماذجها الملهمة، وتوثيق إسهاماتها في مختلف المجالات.

وأشادت الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم، بإطلاق الكتاب، الذي يمثل توثيقاً مهماً للذاكرة الوطنية، ويجسد تجارب وقصص كفاح للمرأة الإماراتية، تروي فصولاً من قصة الوطن، وتقدم نماذج ملهمة للأجيال القادمة.

وقالت إن مسيرة المرأة الإماراتية امتدت عبر أجيال، حافظت خلالها على القيم وأسهمت في بناء المجتمع، فيما اتسعت آفاقها مع قيام دولة الاتحاد، بفضل دعم القيادة الرشيدة، والدور المحوري لسمّو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حتى أصبحت المرأة شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت أن تزامن الاحتفاء بالمرأة الإماراتية مع عام الأسرة يؤكد الدور المحوري للمرأة في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن شعار "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس الإرادة الراسخة لمواصلة التميز والاستمرار في الإنجاز، مؤكدة أن المرأة جزء أصيل من حكاية الوطن، وصانعة لحاضره، وصفحة مضيئة في تاريخه ومستقبله.

من جهتها أكدت سعادة فضيلة المعيني، أن مسيرة المرأة الإماراتية تمثل قصة نجاح استثنائية بدأت مع تأسيس دولة الاتحاد، وترسخت بفضل رؤية المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة.

وثمنت الدور التاريخي والريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي كانت وما زالت الرمز والملهم الأساسي لتمكين ابنة الإمارات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار.

وأكدت أن جمعية الصحفيين الإماراتية تؤمن بأن الإعلام شريك رئيس في توثيق المسيرة الوطنية وإبراز النماذج الملهمة للمرأة الإماراتية، ونقل قصص نجاحها إلى العالم، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت قائدة وصانعة للخطاب الإعلامي، وأن طموح الإمارات والمرأة الإماراتية بلا سقف.

وأشارت إلى أن كتاب "رحلة المرأة الإماراتية" ليس مجرد صفحات توثق سير وتجارب، وإنما حكاية وطن تروى من خلال نسائه، لافتة إلى أهمية استمرار الإعلام في حفظ الذاكرة الوطنية وتقديم النماذج التي تستحق أن تروى للأجيال.

من جانبه، أشاد سعادة خالد بكداش، رئيس المنظمة الدولية للإعلام والصحافة في هولندا، بمسيرة المرأة الإماراتية الحافلة بالإنجاز والريادة في مختلف الميادين، وبالدور الذي تضطلع به الإعلامية الإماراتية في نقل الصورة المشرقة لوطنها وترسيخ قيم التسامح والمصداقية.

وأعرب عن تقدير المنظمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" على جهودها الاستثنائية ورعايتها الملهمة التي أسهمت في تمكين المرأة الإماراتية ووصولها إلى أعلى المراتب محلياً ودولياً.

وشاركت القنصلية الكندية في دبي والإمارات الشمالية في الاحتفال من خلال عرض مرئي مسجل ألقى خلاله سعادة فريد أيوب، القنصل الكندي للشؤون الاقتصادية والسياسية والعامة في دبي والإمارات الشمالية، كلمة هنأ فيها القيادة الرشيدة ودولة الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في مختلف المجالات.

وأوضح أن كندا والإمارات تتشاركان رؤية متكاملة في مجال تمكين المرأة، مشيراً إلى التزام جامعة رويال رودز الكندية وفرعها في رأس الخيمة بتطوير الجيل القادم من الرائدات، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات، متمنياً لدولة الإمارات دوام الازدهار والتقدم.

كما ألقى الدكتور فيليب ستينكامب، رئيس جامعة رويال رودز - فرع رأس الخيمة، كلمة عبر عرض مرئي، أعرب فيها عن تقديره للمرأة الإماراتية وإسهاماتها الملهمة، مشيداً بقصص النجاح الوطنية ومسيرة وطن آمنت قيادته الرشيدة بقدرات المرأة، وفتحت أمامها أبواب التعليم والعمل والقيادة والإبداع.

وشهدت الاحتفالية توقيع الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم على نسخ من كتاب "رحلة المرأة الإماراتية.. بين الرؤية والتحديات والإنجازات والدروس المستفادة"، وتقديمها هدايا تذكارية للحاضرات، تقديراً لمشاركتهن في هذه المناسبة الوطنية، واحتفاءً بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها الريادي.

ويقع الكتاب في 379 صفحة، ويضم قصص نجاح وتجارب ملهمة لـ 139 امرأة إماراتية تركن بصمات واضحة في مسيرة التنمية، وهو إهداء من الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم تقديراً للمرأة الإماراتية وما حققته من إنجازات ملهمة في مسيرة الوطن.

وأعدت الكتاب الدكتورة ولاء محمد، فيما أطلقته جمعية الصحفيين الإماراتية بالشراكة مع مجلة "دريفن".

واختتمت الاحتفالية بتكريم الشيخة الدكتورة عفراء بنت حشر آل مكتوم، والشيخة وفا بنت حميد المعلا، إلى جانب تكريم المشاركات في إعداد الإصدار، تقديراً لما قدمنه من إسهامات وما تركنه من أثر متميز في مسيرة الإمارات.







