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وزارة الدفاع: القوات البحرية الإماراتية قادرة على حماية الوطن

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البيان

نشرت وزارة الدفاع  على حسابها في منصة إكس مقطع فيديو أكدت فيه أن القوات البحرية الإماراتية تثبت في كل مهمة كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوةً وطنيةً راسخة، قادرة على حماية الوطن، والرد بكل حزم على مختلف التحديات، بما يعكس جاهزيتها العالية ودورها المحوري في صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها

وقالت الوزارة "في كل مهمة، تثبت القوات البحرية الإماراتية كفاءتها واقتدارها، وتجسّد قوةً وطنيةً راسخة، قادرة على حماية الوطن، والرد بكل حزم على مختلف التحديات، بما يعكس جاهزيتها العالية ودورها المحوري في صون سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".