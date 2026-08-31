قرقاش: سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن حالة اللاحرب واللاسلم لا يمكن أن تكون حلاً مستداماً، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "حالة اللاحرب واللاسلم لا يمكن أن تكون حلاً مستداماً، كما أن سياسة استهداف دول الخليج العربي والأردن أثبتت فشلها. المطلوب اليوم حلول سياسية واقعية ومستدامة تعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية للأزمة، تبدأ بتجاوز التصعيد وعودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وصولاً إلى مقاربة أكثر واقعية تتجاوز مذكرة التفاهم التي لم تنجح في رسم خريطة طريق عملية ومقبولة".