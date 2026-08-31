الإمارات.. أسعار الوقود لشهر سبتمبر

اعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2026، والتي شهدت تعديلاً محدوداً على أسعار منتجات الجازولين بنسب تراوحت بين 5.56% و5.87%.

ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في الدولة، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.

وجاءت أسعار الوقود لشهر سبتمبر على النحو الآتي:

البنزين "سوبر 98": 3.80 درهم لكل لتر.

البنزين "خصوصي 95": 3.69 درهم لكل لتر.

البنزين "إي بلس 91": 3.61 درهم لكل لتر.

وقود الديزل: 4.30 درهم لكل لتر.