منح بطاقة «إسعاد» للطلبة الموهوبين والمتميزين في «حمدان للعلوم»

وقّع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مذكرة تعاون تهدف إلى توفير بطاقة الخصومات المميزة «إسعاد» للموهوبين والفائزين بجوائز المؤسسة، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا والعروض التي توفرها البطاقة لدى مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات التجارية والسياحية والترفيهية والصحية والتعليمية المشاركة في برنامج إسعاد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقّع المذكرة في مقر مركز بطاقة إسعاد بنادي ضباط شرطة دبي بالجداف، العميد صلاح المرزوقي، مدير المركز، ومن جانب المؤسسة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد الجانبان أن توقيع مذكرة التعاون يأتي استجابةً للتوجه الحكومي نحو تعزيز الاهتمام بالطلبة الموهوبين والمتميزين وتشجيعهم على الاستمرار في مسارات التفوق، وتقدير أصحاب الإنجازات والاسهامات التطويرية في المجالين الطبي والتربوي، بما يعكس أهمية الاستثمار في المواهب والكفاءات وتحفيزها على مواصلة الإبداع والابتكار في ظل المكانة المرموقة التي تبوأتها الدولة في كافة المجالات بفضل الرعاية الكريمة من قبل القيادة الرشيدة.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم على توسيع نطاق الشراكات بين المؤسسات الوطنية وبناء علاقات تعاون تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز منظومة التقدير والتحفير للفئات المتميزة في المجتمع مما يسهم في نشر ثقافة التميز وتنمية شريحة المبتكرين والمبدعين.