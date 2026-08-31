تطوير شبكة المياه في البردي 7 بخورفكان

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مشروع إحلال وتطوير شبكة المياه في منطقة البردي 7 بمدينة خورفكان بطول 6000 متر، وذلك في إطار خطط الهيئة لتطوير البنية التحتية للمياه ورفع كفاءة واستدامة شبكات التوزيع في مدينة خورفكان، ومن المخطط استكمال المشروع نهاية شهر أكتوبر 2026.

وأوضح المهندس سعود عبدالعزيز، مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحديث شبكات المياه ورفع كفاءتها التشغيلية، حيث يسهم استبدال الأنابيب القديمة في تعزيز موثوقية الشبكة والحد من احتمالية الأعطال والتسربات وتحسين كفاءة نقل وتوزيع المياه، بما يدعم استمرارية الإمدادات المائية ويرفع جاهزية الشبكة لتلبية احتياجات المنطقة الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني للمشروع، حيث تم حتى الآن إنجاز نحو 2278 متراً من إجمالي أعمال الإحلال،، ليشكل المشروع إضافة مهمة لمنظومة المياه في مدينة خورفكان، ويدعم خطط الهيئة المتواصلة نحو تطوير الشبكات وتعزيز كفاءتها واستدامتها وتقديم خدمات مياه موثوقة وعالية الجودة للمستفيدين.