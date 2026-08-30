شرطة أبوظبي: 1000درهم مخالفة إشارة" قف" و10 نقاط مرورية

دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى الالتزام بالتوقف الكامل عند فتح ذراع "قف" الجانبية للحافلات المدرسية، وترك مسافة لا تقل عن خمسة أمتار، بما يضمن عبور الطلبة بأمان ويحافظ على سلامتهم أثناء صعودهم إلى الحافلة ونزولهم منها.

وأكدت أن عدم توقف السائق عند مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس تترتب عليه مخالفة قدرها 1000 د.إ و10 نقاط مرورية.

وشددت شرطة أبوظبي على أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر في محيط المدارس والحافلات المدرسية، والالتزام بالقواعد المرورية التي تسهم في توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة.