الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني 03:06 الجزرالأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:02.

بحر عمان: : خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 11:19 والجزر الأول عند الساعة 17:48 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 29 85 15

دبي 43 31 80 20

الشارقة 41 29 75 20

عجمان 40 33 75 25

أم القيوين 39 26 75 25

رأس الخيمة 42 27 70 20

الفجيرة 37 31 80 45

العـين 43 30 60 15

ليوا 48 27 80 15

الرويس 46 28 80 15

السلع 45 29 75 15

دلـمـا 41 33 70 35

طنب الكبرى / الصغرى 40 32 75 40

أبو موسى 40 32 75 40