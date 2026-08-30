رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.

ـ برنامج وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب باحتياجات الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة

ـ تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للإشراف على البرنامج ومساراته

ـ يعمل على تطوير منظومة تعليمية بحثية وطنية متكاملة تربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات القطاعات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة.

ـ يدعم الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتأهيلها في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة، والتخصصات المستقبلية ذات الأولوية.

ـ يهدف لتعزيز القدرات الصناعية وتنافسية المنتجات الإماراتية، ودعم السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية.

ـ يضم مسارات رئيسية في التعليم التقني وتطوير الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب والبحث والابتكار التقني في المجالات العلمية المتقدمة.

ـ تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي، تحت إشراف اللجنة العليا وتتولى إقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات.

تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

رئيس اللجنة

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

نائباً للرئيس

سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

تضم اللجنة العليا في عضويتها:

معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية.

معالي د. سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

معالي د. عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.

معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع.

معالي د. أحمد مبارك بن علي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية.

معالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.