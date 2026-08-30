طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة 1.16 مليار درهم.

المشروع يشكل محوراً استراتيجياً مسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل ويرفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة شمالاً وجنوباً بنسبة 18%.

يخدم المشروع الجديد مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويخفض يخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق بنسبة 66%. كما يتضمن المشروع تنفيذ جسور بطول 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومترا، ويشمل تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة، ويتوقع إنجازه في نهاية 2028.