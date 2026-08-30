قرقاش: الإمارات واحة رحبة تحتضن الفلسطينيين وتقف إلى جانب قضيتهم العادلة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات، كانت ولا تزال، واحةً رحبة تحتضن الفلسطينيين وتوفر لهم فرص العيش الكريم والأمان والاستقرار، وتقف إلى جانب قضيتهم العادلة انطلاقاً من موقف قومي وإنساني راسخ، وترفض المتاجرة بها أو استغلال بعدها العاطفي لإذكاء التطرف والعنف.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "لامست كلمة سفيرة فلسطين لدى الدولة سعادة عبير الرمحي القلوب خلال فعالية "الإمارات تحب فلسطين"، واختزلت عمق المشاعر في عبارتها المؤثرة: "الإمارات أعطتنا الأمان، فلنعطها الوفاء". وكان الحضور الجماهيري الكبير خير شاهد على رسوخ روابط الأخوة والتضامن التي تجمع الشعبين".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "كانت الإمارات، ولا تزال، واحةً رحبة تحتضن الفلسطينيين وتوفر لهم فرص العيش الكريم والأمان والاستقرار، وتقف إلى جانب قضيتهم العادلة انطلاقاً من موقف قومي وإنساني راسخ، وترفض المتاجرة بها أو استغلال بعدها العاطفي لإذكاء التطرف والعنف. موقف الإمارات: التزام متجدد ودعم متواصل".