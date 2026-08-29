محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن خلال لقائهما باستراحة المرموم في دبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في استراحة المرموم في دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن وجهود تعزيز رؤية الدولة ومسيرتها التنموية لمواصلة تقدمها وتحقيق تطلعات شعبها نحو مستقبل أكثر نماء وازدهاراً.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.