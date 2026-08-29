شرطة دبي تدرب أكثر من 140 حارس أمن في 35 مدرسة لتعزيز سلامة الطلبة

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي دورات تدريبية وتوعوية حول قواعد وإرشادات السلامة المرورية، استهدفت أكثر من 140 حارس أمن في 35 مدرسة بدبي، بهدف رفع جاهزيتهم وتعزيز قدراتهم على تنظيم الحركة المرورية والمحافظة على أمن وسلامة الطلبة داخل الحرم المدرسي وفي محيطه.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدورات تأتي ضمن استعدادات شرطة دبي لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي إطار جهودها لتوفير بيئة مدرسية آمنة ومستقرة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تكثف برامجها التدريبية والتوعوية الموجهة إلى حراس الأمن والكوادر العاملة في المدارس، إلى جانب تعزيز حضور الدوريات المرورية في المناطق المدرسية، بما يسهم في تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات والممارسات المرورية الخاطئة خلال فترات دخول الطلبة وخروجهم.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة حراس الأمن وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف الميدانية، وتنظيم حركة المركبات والمشاة أمام المدارس، وتأمين دخول الطلبة وخروجهم بما يعزز سلامتهم ويوفر الطمأنينة لأولياء أمورهم.

ولفت العميد جمعة بن سويدان إلى أن حراس الأمن يمثلون خط الدفاع الأول في المحافظة على أمن الطلبة وسلامتهم، وأن تمكينهم بالمعرفة والمهارات الميدانية يعزز قدرتهم على التعامل السريع والسليم مع مختلف المواقف، ويسهم في نشر ثقافة الالتزام بقوانين السير والمرور في المجتمع المدرسي.