قرقاش: الحملات الإعلامية الموجّهة ضد الإمارات تقوم على التشويه والإشاعة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحملات الإعلامية الموجّهة ضد الإمارات يائسة؛ فهي تقوم على التشويه والإشاعة في مواجهة الإرادة والإنجاز. والقاعدة أن الفعل أقوى من ردود الفعل، كما أن مواجهة النموذج الناجح عصيّة على أصحاب هذه الحملات.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الحملات الإعلامية الموجّهة ضد الإمارات يائسة؛ فهي تقوم على التشويه والإشاعة في مواجهة الإرادة والإنجاز. والقاعدة أن الفعل أقوى من ردود الفعل، كما أن مواجهة النموذج الناجح عصيّة على أصحاب هذه الحملات".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "ويا له من هدر للجهد والمال في استهداف الإمارات، ولعلهما كانا أكثر نفعاً لو استُثمرا إيجابياً في البناء والتنمية".