أحمد بن محمد: المرأة الإماراتية مصدر قوة وإلهام وفخر لوطنها

هنأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، المرأة الإماراتية في يومها، مؤكدا أن المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالاً، والابنة التي تحمل طموحات وطن، والقيادية التي تصنع الإنجاز، والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "المرأة الإماراتية هي الأم التي تبني أجيالاً، والابنة التي تحمل طموحات وطن، والقيادية التي تصنع الإنجاز، والشريكة في كل قصة نجاح إماراتية…في يومها، نقول لكل إماراتية: نفخر بكِ، وبعطائكِ، وبكل إنجاز تضيفينه إلى مسيرة الإمارات… وكل عام وأنتِ مصدر قوة وإلهام وفخر لوطنكِ".