حمدان بن محمد: نفخر بما حققته ابنة الإمارات وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ولوالدته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً فخره بما حققته ابنة الإمارات، وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل، وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بابنة الإمارات التي أثبتت في كل ميدان أنها شريك أساسي في مسيرة وطننا وصناعة مستقبله، ونبارك لأم الإمارات، الشيخة فاطمة بنت مبارك، ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم، ولكل امرأة إماراتية هذه المناسبة الغالية…نفخر بما حققته ابنة الإمارات، وبطموحها الذي لا يعرف المستحيل، وبعطائها في خدمة مجتمعها ووطنها، وثقتنا بالمرأة الإماراتية كبيرة، ورهاننا على دورها في صناعة المستقبل أكبر".