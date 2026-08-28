إيمان العمراني: مشاركة المرأة الإماراتية في التكنولوجيا تدعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي

أكدت إيمان العمراني، رئيس الاستشارات الرقمية في أمازون ويب سيرفيسز بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا، أن مشاركة المرأة الإماراتية في القطاعات الرقمية والتكنولوجية أصبحت عنصراً مهماً في جهود بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن تقليص الفجوة الرقمية وزيادة مشاركة النساء في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يمكن أن يساهما في دعم النمو الاقتصادي.

وقالت العمراني، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن سياسات تمكين المرأة في دولة الإمارات أتاحت لها حضوراً متزايداً في مجالات التكنولوجيا وصنع القرار، بالتوازي مع توسع استخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل.

وأضافت العمراني، التي تشغل منصباً قيادياً في أمازون ويب سيرفيسز داخل الإمارات، أن تطوير التقنيات الرقمية الجديدة يتطلب تمثيلاً أوسع للمرأة في عمليات التصميم والتطوير واتخاذ القرار، بما يساعد، بحسب قولها، على تطوير حلول تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.

وأشارت إلى أن أمازون ويب سيرفيسز تعمل، في إطار توجهاتها المتعلقة بتنمية المهارات الرقمية، مع عدد من الشركات والمؤسسات في الإمارات، من بينها كريم وكفو وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، في مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا وتأهيل المواهب والتدريب.

وذكرت أن الشركة تواصل تنفيذ برامج للتدريب ونقل المعرفة والتوجيه المهني في المنطقة، بعد إعلانها التزاماً بتدريب 150 ألف شخص، مشيرة إلى مبادرات من بينها "Qudwatech" و"AWS re/Start"، التي تستهدف تطوير المهارات الرقمية وإتاحة فرص التدريب أمام المواهب في مجالات التكنولوجيا.

وقالت العمراني إن توسع مشاركة الإماراتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا يعكس تحولاً في طبيعة الأدوار التي تشغلها المرأة، من المشاركة في القطاعات الرقمية إلى تولي مواقع قيادية والمساهمة في تطوير الأعمال والابتكار.

وأضافت أن زيادة مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي وتطوير مهاراتهن في التقنيات الناشئة يمكن أن تسهم في دعم قدرة الاقتصادات على التكيف مع التحولات التكنولوجية وتعزيز استدامتها على المدى الطويل.