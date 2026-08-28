مكتوم بن محمد: المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين، وتواصل ترسيخ حضورها وإنجازاتها في كافة المجالات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "المرأة الإماراتية صاحبة أثر ممتد في مختلف الميادين، وتواصل ترسيخ حضورها وإنجازاتها في كافة المجالات".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "في يوم المرأة الإماراتية، نستذكر الأم التي تبني الأسرة، والشريكة في تحقيق الطموحات، والمبدعة في ريادة الأعمال، وبتمكينها وعطائها تصنع مستقبلاً أكثر ازدهاراً في قصة هذا الوطن".