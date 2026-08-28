أحمد بن سعيد: المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة الوطن

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أنه منذ البدايات، كانت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً من مسيرة الوطن.. تحمل القيم، وتصنع الأثر، وتساهم في بناء حاضرٍ يفتح آفاق المستقبل.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "منذ البدايات، كانت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً من مسيرة الوطن.. تحمل القيم، وتصنع الأثر، وتساهم في بناء حاضرٍ يفتح آفاق المستقبل. واليوم، تواصل حضورها في مختلف المجالات، بإرادةٍ لا تعرف حدود، وطموحٍ يحوّل الأحلام إلى إنجازاتٍ نفتخر بها وترفع اسم الإمارات".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "وفي يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بكل امرأةٍ جعلت من عطائها قوة، ومن شغفها أثراً، ومن حضورها جسراً يلهم الأجيال ويبني الوطن".