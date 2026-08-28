محمد بن راشد: في المرأة شيء من الوطن .. سكينة ورحمة وروح وحياة

استذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يوم المرأة الإماراتية، والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان رحمها الله، مستذكراً سموه عطفها ورحمتها، ووقفاتها مع المغفور له الشيخ راشد عبر 40 عاماً، وقربها من الفقراء ورعايتها ودعمها للنساء، مؤكداً سموه أن في المرأة شيء من الوطن .. سكينة ورحمة وروح وحياة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم المرأة الإماراتية.. نحتفي بها شريكة في التنمية … وداعمة للمسيرة .. وصانعة للأجيال .. في المرأة شيء من الوطن .. سكينة ورحمة وروح وحياة .. وأستذكر في هذا اليوم والدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان رحمها الله .. أستذكر عطفها ورحمتها .. واستذكر وقفاتها مع الشيخ راشد عبر 40 عاماً .. وأستذكر قربها من الفقراء ورعايتها ودعمها للنساء .. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. وأقول لجميع بنات الإمارات في هذا اليوم.. هنيئاً لكن الوطن .. وهنيئاً للوطن بكن .. وكل عام وأنتن أجمل وأرقى وأسمى .. وكل عام وأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك في صحة وسعادة وخير".