«دبي للمرأة» وأكاديمية دبي الإسلامي تتعاونان في تمكين المرأة وتطوير القدرات

وقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع أكاديمية دبي الإسلامي، التابعة لدبي الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتنمية القدرات الفنية والإدارية للكوادر الوظيفية لدى الجهتين. تم توقيع المذكرة على هامش فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، أمس، تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل).

ووقعتها كل من نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ورفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي.

وتُعزز المذكرة التعاون بين الطرفين في دعم وتمكين المرأة، وتبادل الدراسات والبحوث والخبرات في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إلى جانب إتاحة فرص الاستفادة من المدربين والاستشاريين والخبراء، ومشاركة الموظفات في الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية.

كما تشمل التعاون في تنظيم برامج وورش عمل لتنمية المهارات الشخصية والمهنية والقيادية للموظفات، وإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي.