مشاركات دولية متتالية لفرسان الإمارات في اليونان ومصر وإيطاليا

واصل فريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، مشاركاته الدولية من خلال ثلاث فعاليات جوية بارزة في اليونان ومصر وإيطاليا خلال سبتمبر الجاري.

ويستهل الفريق جولته بالمشاركة في أسبوع أثينا للتحليق 2026، بقاعدة تانياجرا الجوية في اليونان يومي 5 و6 سبتمبر، قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.

وتختتم الجولة في إيطاليا يومي 11 و12 سبتمبر بالمشاركة في معرض جيسولو للطيران 2026.

وتجسد هذه المشاركات المتتالية مستوى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية، وتعكس المكانة المتميزة التي رسخها فرسان الإمارات، في المحافل الدولية، ودوره في تعزيز جسور التعاون والصداقة مع مختلف دول العالم.