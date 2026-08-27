مؤسسة دبي للمرأة و"لينكدإن" تفتحان بوابة المعرفة لــ 500 رائدة أعمال

في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وترسيخ دورها في قطاع ريادة الأعمال، تتيح المؤسسة بالتعاون مع "لينكدإن" الفرصة لــ 500 من رائدات الأعمال والمؤسسات المُختارة، لمنحهم وصولاً مجانياً إلى منصة "لينكدإن للتعلم" لمدة 6 أشهر تمتد من سبتمبر 2026. وذلك بعد التسجيل في المنصة الخاصة بـ "لينكدإن" في منتدى المرأة الإماراتية 2026.

ويفتح البرنامج بوابة المعرفة للمشاركات اللاتي يتم اختيارهن بمنحهن وصولاً مجانياً إلى المنصة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027، للاستفادة من محتوى تعليمي عالمي متخصص في مجال القيادة والمهارات الرقمية وريادة الأعمال.

وينفذ البرنامج افتراضياً بهدف تطوير مهارات المشاركات ودعم قدراتهن في تنمية المشاريع وبناء أعمال مستدامة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة تواكب التحولات المتسارعة في عالم الأعمال.

ويترجم التعاون مع "لينكدإن" توجه مؤسسة دبي للمرأة نحو بناء شراكات نوعية تدعم رائدات الأعمال من خلال فرص عملية ومعرفية، وتسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في دبي، بما يواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.

وتُعد منصة "لينكدإن للتعلم" منصة عالمية للتعليم والتطوير المهني، توفر أكثر من 26 ألف دورة ومسار تعليمي ويقدمها آلاف الخبراء والمتخصصين، وتغطي مجالات متنوعة تشمل مجالات الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الإبداعية، بما يتيح للمستخدمين تطوير مهاراتهم المهنية ومواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل.