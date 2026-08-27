الإمارات أمام مجلس الأمن: نطالب إيران بإعادة فتح مضيق «هرمز» بشكل كامل ودون شروط

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين. وضمانه يتطلب ممرات آمنة، وموانئ مفتوحة، وسلاسل إمداد مستقرة وقادرة على الصمود.

وخلال جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى بشأن الأمن الغذائي، أدانت دولة الإمارات ممارسات إيران غير القانونية وعرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، إلى جانب التهديدات والهجمات التي تنفذها الجماعات المرتبطة بها، محذرةً من تسييس سلاسل الإمداد واستخدام الممرات الدولية أداةً للضغط.

وطالبت دولة الإمارات إيران بالامتثال للقرار 2817 وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يضمن حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي.