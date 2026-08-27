" الوطنية لحقوق الإنسان" و"الوطنية للإعلام" تبحثان تعزيز التعاون المشترك

استقبل معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارة هدفت إلى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، واستمرارية تطوير التنسيق بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون المشترك، لا سيما في مجال تعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، كما تبادلا وجهات النظر حول الدور المهم للإعلام الوطني في رفع مستوى الوعي المجتمعي وإيصال مفاهيم حقوق الإنسان بصورة مهنية وصحيحة ومسؤولة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات ودعم إطلاق المبادرات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ودعم الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان.