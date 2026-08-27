خلفان بالهول: النساء يشكلن 60 % من موظفي «دبي للمستقبل»





أكد خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال جلسة «المرأة الإماراتية والمستقبل»، ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن المرأة الإماراتية سباقة في كثير من المجالات، في كل المستويات وتؤكد حضورها القوي، فغالبية المناصب الوزارية تشغلها قيادات نسائية. وبيّن أن الفرص أمام المرأة متاحة، وهي سباقة في سوق العمل.

وأوضح خلفان بالهول أن النساء نحو 60 % من موظفي مؤسسة دبي للمستقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن العالم يشهد اليوم تسارعاً كبيراً في وتيرة التغيير مقارنة بالماضي، ومع الانتقال من الثورة الصناعية الأولى إلى الرابعة، أصبحت الفترات الزمنية بين التحولات الكبرى أقصر، وأصبحت وتيرة التطور أسرع، وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية وهائلة خلال فترات زمنية قصيرة، ما يجعل المرونة والجاهزية من أهم المتطلبات لمواكبة المستقبل، إلى جانب الاستعداد للتغيير واكتساب المهارات الجديدة.

وبين الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أنه إذا ربطنا سرعة تطور الذكاء الاصطناعي بالتقدم في مجال الروبوتات، فسنلاحظ أننا نتجه نحو مستقبل يعتمد على روبوتات ستصبح أكثر شبهاً بالإنسان مع مرور الوقت، وستصبح المواهب في المستقبل أكثر قابلية للتقييم من الجميع باستخدام التكنولوجيا، وسيبني كل شخص ملفاً رقمياً يعكس مهاراته ومواهبه ويتيح للآخرين الاستفادة منها بشكل فني ومهني، كما سيتراجع الاعتماد على عدد سنوات الخبرة كمعيار رئيسي، مقابل زيادة التركيز على التميز في المواهب والمهارات والقدرات الفعلية. وأوضح خلفان بالهول أنه وخلال المرحلة المقبلة ستعزز ثقة العالم بدولة الإمارات والمنطقة، وحتى على المستوى الدفاعي هناك تطورات لم يكن أحد يتوقعها، فيما سيكون الانتعاش الذي ستشهده الدولة أقوى بكثير.