منى المرّي: الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، عن مشاركة معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كمتحدث رئيسي في القمة.

وتكتسب مشاركة معاليه في هذه الدورة أهمية خاصة في ضوء الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مرحلة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والتعاون.

وأكدت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، أن الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وهذا يتطلب إعلاماً أكثر وعياً ومسؤولية، وقدرة على قراءة المتغيرات بعمق.

وأضافت معاليها أن مجلس التعاون الخليجي يمثل نموذجاً راسخاً في التنسيق والتكامل والعمل المشترك، والإعلام جزء أساسي من هذه المنظومة، ونثق بأن الحوار مع شخصية سياسية ودبلوماسية بمكانة معالي جاسم محمد البديوي سيضيف بعداً مهماً إلى نقاشات القمة حول مستقبل الإعلام ودوره في مرحلة إقليمية ودولية دقيقة.